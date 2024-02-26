Последнее обновление: 26.02.2024 13:10

Путин поздравил Лукашенко с победой патриотов в Беларуси

Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой белорусских патриотических сил и выразил надежду, что эти патриоты будут «плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога».

"Поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», - говорится в послании Путина.

"Рассчитываем, что новые народные избранники … будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей", - также сказано в сообщении.

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