Путин поздравил Лукашенко с победой патриотов в Беларуси

Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой белорусских патриотических сил и выразил надежду, что эти патриоты будут «плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога».

"Поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», - говорится в послании Путина.

"Рассчитываем, что новые народные избранники … будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей", - также сказано в сообщении.