Лукашенко анонсировал очередной «тет-а-тет» с Путиным

Лукашенко сегодня заявил, то перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства проведет встречу с Путиным в формате одна на один.

"Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

На самом заседании ВГС Лукашенко пообещал принципиальный разговор.

«Приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный", - утверждает Лукашенко.