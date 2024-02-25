Последнее обновление: 25.02.2024 13:20

Лукашенко рекомендует Армении «очнуться» насчет ОДКБ

Лукашенко назвал эмоциональным заявление премьера Армении Никола Пашиняна о замораживании участия страны в ОДКБ и рекомендовал «Николу» не делать лишних движений.

«Политикам в Ереване нужно очнуться, чтобы не потерять то, что есть. Надеюсь, они на меня не обидятся. Время многое меняет, и ситуация изменится вообще в мире. Поэтому компактным государствам не надо делать лишних движений. Мне кажется, Никол сделал эмоциональное заявление», - заявил сегодня Лукашенко.

«Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то», - предостерег он.

Лукашенко также сказал, что без Армении ОДКБ "не рухнет, не разрушится".

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