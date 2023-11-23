Лукашенко назвал демаршем отсутствие премьера Армении на саммите ОДКБ

Лукашенко назвал демаршем отказ премьера Армении Никола Пашиняна приехать в Минск для участия в саммите ОДКБ.

«Мы также, не будем это скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины, без определенных причин. Мы выразили определенные мнение и пожелание, что в Питере (неформальный саммит СНГ – ред.) в основном все-таки экономическое мероприятие, мы увидим наших армянских друзей», – заявил Лукашенко.

В свою очередь, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Армения не блокировала ни одного решения саммита ОДКБ

"Не заблокировано ни одно решение. Министерством иностранных дел Беларуси с Министерством иностранных дел Армении согласованы все решения, декларация. Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на организацию", - утверждает Вольфович.