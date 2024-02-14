На участников инициативы «Кадровый резерв для новой Беларуси» завели дело

Следственный комитет 14 февраля возбудил уголовное дело по «экстремистской» статье против представителей и участников инициативы «Кадровый резерв для новой Беларуси», объявленной Объединенным переходным кабинетом.

Им инкриминирована ч. 3 ст. 361−1 УК (Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступлений экстремистской направленности), сообщил СК.

Согласно информации, часть из них находится в Беларуси. К тем, кто уехал за границу, «будет применена процедура специального производства».

По утверждению СК, авторы инициативы намерены «вооруженно ворваться на территорию страны, провести массовые люстрации в отношении преданных Родине представителей власти, правоохранителей, общественных деятелей, привести соратников-радикалов, чтобы растерзать страну и уничтожить все, что было создано за последние 30 лет».

В ведомстве также заявили, что участников программы обучают «в режиме строжайшей секретности, онлайн, из-за рубежа». При этом им навязывают «прозападные условно демократические ориентиры и ценности, не имеющие ничего общего с народовластием и защитой интересов Беларуси и ее граждан».

Кампания «Кадровый резерв для новой Беларуси», которую запустил в ноябре 2022 года Объединенный переходный кабинет, предусматривает подбор и подготовку управленцев для центральных и местных органов власти в демократической Беларуси. В Беларуси она признана «экстремистским формированием».