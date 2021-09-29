Последнее обновление: 29.09.2021 19:18

СК завел на Цепкало еще одно уголовное дело

В отношении Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщил Следственный комитет, "за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Республики Беларусь".

СК напомнил о перестрелке 28 сентября, в которой погиб сотрудник КГБ, а ответным огнем был ликвидирован Андрей Зельцер, открывший огонь.

"После появления информации о трагедии в сети интернет различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. Схожая ситуация имела место после гибели экипажа самолета в Барановичах. Находящийся за пределами Беларуси Цепкало 29 сентября этого года разместил в Интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться» для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в заявлении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

"За подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность", виновные лица устанавливаются, их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, предупреждает ведомство.

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