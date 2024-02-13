Эстония призывает ЕС конфисковать активы Центробанка РФ к концу года

Эстония призывает Европейский Союз конфисковать более 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских активов до конца года. Все из-за стремления закрепить долгосрочную политику, которая не будет зависеть от политического цикла в США. Об этом пишет Bloomberg.

"Беспокойство вызывают комментарии Дональда Трампа, лидера республиканцев, который претендует на возвращение в президенты. Его слова о НАТО и иммиграционной политике США ставят под угрозу 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая ей крайне необходима для противостояния российской агрессии", - пишет агентство.

ЕС и "Большая семерка" заморозили более 250 миллиардов евро активов российского Центрального банка. Эти средства могут быть использованы для восстановления Украины, но некоторые страны ЕС, такие как Франция и Германия, сопротивляются полной конфискации из-за юридических проблем.

"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года, а лучше - до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", - сказал генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое позволит ей конфисковать любые российские активы на своей территории.