Лукашенко обсудил выборы с главой администрации

Лукашенко сегодня обсудил грядущие выборы и кадровые перестановки с главой администрации Игорем Сергеенко.

"Как у нас обстоят дела с выборным процессом? Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее?", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"У нас несколько вакансий. Только что я переговорил с Ходжаевым (новый глава Минздрава). Полагаю, что это будет неплохой министр", - также сказал Лукашенко, поручив премьеру РБ представить нового министра.

Ранее сообщалось, что Игорь Сергеенко намерен баллотироваться в нижнюю палату парламента.