Лукашенко подписал поправки в Избирательный кодекс

Лукашенко 16 февраля подписал поправки в Избирательный кодекс РБ с «учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики»,-сообщает его пресс-служба.

«… оптимизированы система избирательных комиссий и порядок образования избирательных округов; введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты (недопустимость наличия гражданства иностранного государства, карты поляка, иных подобных документов). Отменен порог явки избирателей для признания выборов в палату представителей состоявшимися», - говорится в официальном комментарии.

Также Урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества.

Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня. Изменено время досрочного голосования: будет проходить с 12 до 19 часов без перерыва (было с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов).