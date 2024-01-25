Последнее обновление: 25.01.2024 13:14

Лукашенко сменил министра здравоохранения

Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева вместо Дмитрия Пиневича, сообщила пресс-служба Лукашенко.

До данного назначения Александр Ходжаев возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

"Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря", - заявил сам Лукашенко.

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