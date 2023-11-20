Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию

Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Александр Червяков, работавший в должности министра экономики, назначен послом в КНР.

Игорь Маршалов, занимавший пост зампредседателя Комитета госконтроля - директора Департамента финансовых расследований, назначен послом в Зимбабве.

Чрезвычайным и Полномочным Послом в ЮАР и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии назначен Игорь Белый. До настоящего времени он работал начальником главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Сергей Малиновский, руководивший главным информационно-аналитическим управлением МИД, назначен послом в Сербии и по совместительству в Северной Македонии.

Роман Романовский назначен послом в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. До назначения он работал заместителем начальника главного управления - начальником управления общеевропейского сотрудничества главного управления Европы и Северной Америки МИД.

Лукашенко также дал согласие на назначение Генконсулом в Мумбаи (Индия) Александра Мацукова. До этого он работал начальником управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД.