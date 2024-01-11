Лукашенко потребовал «перелопатить» уголовный кодекс

Лукашенко на совещании по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности заявил о «необходимости перелопатить» Уголовный кодекс РБ.

«Нам предстоит очень большая работа. Надо перелопачивать Уголовный, может даже и другие кодексы. Тем более, ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений», - заявил Лукашенко.

"Мы неуклонно твердим: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Это касается и уголовной политики. Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения", - сказал он.

"По моему поручению администрацией президента проанализирован ряд статей Уголовного кодекса и их реализация. Возникают вопросы в связи с этим», - сообщил Лукашенко. – «Надо посмотреть, кого мы задерживаем, кого осуждаем. Соответствуют ли назначаемые меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества".