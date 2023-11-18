Лукашенко подписал многочисленные поправки в кодексы

Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", предусматривающий внесение поправок в Гражданский, Банковский, Трудовой и другие кодексы.

Поправки, в частности, вводят норму о том, что в случае распространения в СМИ или на интернет-ресурсах сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, такая информация должна быть опровергнута в том же источнике. При этом гражданину предоставят право требовать наряду с опровержением размещения в СМИ или на интернет-ресурсе своего ответа или комментария.

Гражданский кодекс дополнен статьей, которая определяет, что "заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения" будут иметь последствия для лица с момента доставки ему или его представителю такого сообщения. Изменения направлены на пресечение случаев уклонения от получения сообщений с целью избежать исполнения обязанностей.

Вводится договор счета эскроу, предусматривающего открытие специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных банком для передачи их третьей стороне при наступлении оснований, предусмотренных договором.

Вносятся поправки в получении согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Вносятся изменения по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Вводится институт безотзывной доверенности с закреплением возможности ее ограничения в предусмотренных законодательством случаях.