Последнее обновление: 02.01.2024 18:47

Португалия в 2023 году произвела рекордный объем "зеленой" электроэнергии

За предыдущий, 2023 год Португалия получила рекордное количество электроэнергии из экологически чистых источников, обеспечив 61% всего энергопотребления страны.

Наибольшую долю среди возобновляемых источников энергии в Португалии занимает ветер – ветровые электростанции произвели 25% потребленного в 2023 году электричества. 23% пришлось на гидроэнергетику, 7% – на солнечную энергию и еще 6% – на биомассу, сообщил национальный оператор электросетей Португалии REN.

При этом производство электроэнергии из водных источников в Португалии в прошлом году выросло наибольшими темпами на 70% благодаря восстановлению после засух 2022 года. Солнечная электроэнергия выросла на 43% за счет роста инвестиций в солнечные панели.

Всего в 2023 году спрос на электроэнергию в Португалии достиг самого высокого уровня с 2018-го. Примерно 19% потребления пришлось на невозобновляемую энергетику, оставшиеся 20% на импорт, прежде всего из соседней Испании.



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