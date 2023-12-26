Последнее обновление: 26.12.2023 15:50

Не менее 125 человек были задержаны в 2023 году после возвращения в Беларусь

Не менее 125 человек были задержаны в 2023 году после возвращения в Беларусь из-за границы, при этом абсолютное большинство было задержано после проверки телефона сотрудниками КГБ или таможни.

Около 20 задержанных были осуждены по уголовным делам, большинство же было привлечено к административной ответственности за "распространение экстремистских материалов".

Задержания происходят на всех пунктах пропуска, в том числе на границе с Россией. "125 - это только известные точные факты, на самом деле их больше", - утверждают правозащитники.

В 2022 году точно известно о 60 случаях задержания после возвращения из-за границы.

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