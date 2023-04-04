Последнее обновление: 04.04.2023 17:31

Не менее 614 человек в марте были задержаны по политическим мотивам

Не менее 614 человек были задержаны в Беларуси в марте 2023 года в рамках политического преследования, сообщают правозащитники.

Известно о 433 случаях политически мотивированного административного преследования. Судьями назначено не менее 166 административных арестов, 36 штрафов.

На конец марта 2023 года в Беларуси в местах лишения свободы находились 1 474 политзаключенных, за месяц правозащитное сообщество признало таковыми 44 человека; всего известно о более чем 3 000 осужденных по политически мотивированным уголовным делам.

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