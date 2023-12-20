Беларусь продлит безвиз для жителей Латвии, Литвы и Польши

Белорусские власти продлят безвизовый режим въезда на территорию Беларуси для жителей Латвии, Литвы и Польши, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«МИД внесено предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Республикой Польша», - говорится в сообщении.

«Для некоторых категорий граждан приграничных регионов Литвы и Латвии, в частности пенсионеров и малоимущих, поездки в Республику Беларусь стали устойчивым источником получения необходимых товаров и медикаментов», - утверждает белорусская пропаганда.

«Введение безвизового режима позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций», - также сказано в сообщении.