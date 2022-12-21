Беларусь продлевает на 2023 год безвиз для жителей Литвы, Латвии и Польши

Власти Беларуси приняли решение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши.

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Безвиз был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года; для граждан Польши - с 1 июля 2022 года.

За время безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы - более 70%, Латвии - около 20%, Польши - 10%).