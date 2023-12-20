Электропотребление в Беларуси за январь-ноябрь 2023 года выросло на 6,6 %

Общий объем потребления электроэнергии в Беларуси за 11 месяцев 2023 года увеличился на 2,3 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 37,1 млрд кВтч., сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Электропотребление реальным сектором экономики за указанный период выросло на 8,5 %, населением для нужд отопления и горячего водоснабжения – на 38,4%, электротранспортом – на 23%.

По итогам 2023 года общий объем потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 41 млрд кВтч., порядка 28% от общего объема планируется обеспечить за счет выработки электроэнергии на БелАЭС.

Электроэнергия, вырабатываемая на атомной станции, широко используется для электрификации жилищного фонда. Данная работа ведется по нескольким направлениям. В частности, в текущей пятилетке должно быть введено в эксплуатацию около 2 млн. кв.м. электродомов: за 2021-й год и 11 месяцев 2023-го в строй ввели более 1 млн. кв.м электродомов.

Также предусматривается перевод многоквартирного жилого фонда с использования твердого топлива на электроэнергию и перевод индивидуального жилфонда на электричество с целью отопления и горячего водоснабжения.

За январь-ноябрь 2023 года в энергоснабжающие организации поступило 22,9 тыс. обращений о выдаче технических условий на увеличение электрической мощности для использования электроэнергии в одноквартирных жилых домах для целей отопления и горячего водоснабжения, из них 94,6 %, или 21,7 тыс. были удовлетворены.

В целом с момента принятия стимулирующих тарифов - в период с 2019-го по ноябрь 2023 года – в энергоснабжающие организации поступило 101,8 тыс. обращений, из них удовлетворено 88,6 %, или 90,2 тыс.

Каранкевич сообщил, что за январь-ноябрь 2023 года в Беларуси построено и модернизировано свыше 2,1 тыс. км линий электропередачи.

За 11 месяцев 2023 года введено в эксплуатацию порядка 818 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 13,2 тыс. квартир и домовладений.