Последнее обновление: 20.12.2023 13:32

Сотрудник КГБ посетил онлайн-занятие Свободного белорусского университета

Замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек взял слово в эфире 19 декабря во время онлайн-занятия Свободного белорусского университета.

Он заявил участникам занятия, что «всё под контролем», - сообщил руководитель университета Александр Милинкевич, который с недавнего времени выступает внештатным советником Светланы Тихановской по вопросам европейского выбора Беларуси, пишут белорусские медиа.

По его словам, в университете отработана система персональной защиты преподавателей и студентов во время занятий.

“Но способов прийти без приглашения в гости остается немало: студент, работающий на службы, “одалживает” им линк, можно взломать почту студента и другие”, — признает Милинкевич.

Он сообщил, что было уже несколько безуспешных попыток взлома сайта учебного заведения.

“Мы уже сегодня вечером сразу начали обсуждать, что можно сделать дополнительно, чтобы усилить безопасность, максимально предотвратить нежелательные визиты, усовершенствовать схемы и средства связи с учащимися. Однако не сможем, наверное, на 100% гарантировать невозможность повторения подобных инцидентов, так как университет — это не масонская ложа, а открытое для всех белорусов учебное заведение”, — подчеркнул Милинкевич.

По его словам, университет дает ” современные европейские знания, а не готовит революции и перевороты или теракты”, “всем известно, что это не наш профиль”.

В ноябре Бычек вышел в эфир на семинаре «Безопасная Беларусь. Формы и методы защиты общества», который был организован в Белорусском молодежном хабе в Варшаве и оказался спецоперацией КГБ.

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