Последнее обновление: 20.07.2023 10:52

Лукашенко забрал у Цепкало ордена Почета

Лукашенко подписал указ о лишении заочно осужденного властями Валерия Цепкало ордена Почета.

"В связи с осуждением за совершение тяжких и особо тяжкого умышленных преступлений лишить Цепкало Валерия Вильямовича ордена Почета", - говорится в указе №219 от 19 июля 2023 года.

В апреле Минский областной суд заочно приговорил Цепкало к 17 годам лишения свободы. Орденом Почета Цепкало был награжден в соответствии с указом от 23 июня 2014 года "за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких производственных показателей".

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