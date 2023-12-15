Последнее обновление: 15.12.2023 16:29

Газпром построит в Беларуси завод по производству сжиженного природного газа

Беларусь подписала с Газпромом соглашение о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа, сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич

«Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО «Газпром» и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа», - заявил Каранкевич в своем виртуальном выступлении на указанном форуме.

В Беларуси потребителями природного газа являются свыше 7 тыс. коммунальных и более 2,5 тыс. промышленных предприятий, а также около 3,6 млн. бытовых абонентов. Уровень газификации потребителей страны составляет 83 %.

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