Последнее обновление: 11.12.2023 11:40

Сербия и Болгария достроили газопровод для снижения зависимости от России

Категории: Сербия Газ

Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.

Трубопровод длиной 170 километров пролегает от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии. Его годовая мощность – 1,8 миллиарда кубометров, это могло бы покрыть до 60% потребления Сербии.

Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также обеспечит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

Президент Сербии Александар Вучич, президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили церемонию открытия в Нише в воскресенье. В ноябре Сербия подписала соглашение об импорте азербайджанского газа.

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