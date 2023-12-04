Последнее обновление: 04.12.2023 09:54

Китай заявил о вторжении военного корабля США в территориальные воды

Корабли ВМС Китая отследили проход американского военного корабля USS Gabrielle Giffords, который незаконно вошел в китайские территориальные воды в районе архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, сообщил представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли в понедельник.

Он отметил, что такие действия США осуществляются в нарушение норм международного права, суверенитета КНР и наносят ущерб безопасности Китая.

Чиновник подчеркнул: "это в полной мере свидетельствует о том, что США являются самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море".

Острова Наньша (Спратли) находятся в спорном районе Южно-Китайского моря, на который помимо Китая претендуют Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины.

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