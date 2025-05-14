Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии

Во вторник вечером истребитель Су-35 Военно-воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Инцидент длился менее одной минуты.

У истребителя не было плана полета, а его транспондер был выключен. Во время нарушения у самолета также отсутствовала двухсторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой, передает пресс-служба Генштаба Министерства обороны Эстонии.

На инцидент оперативно отреагировали истребители ВВС Португалии F-16, находившиеся на миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтики в Эмари, и провели разведывательный полет.

Министерство иностранных дел вызвало в среду, 14 мая, временного поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в этом году.