Последнее обновление: 02.12.2023 13:33

Европейский гимнастический союз отказал в допуске спортсменам Беларуси и РФ

Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против участия спортсменов Беларуси и РФ в международных турнирах с 1 января 2024 года, проигнорировав решение Международной федерации гимнастики (FIG).

«Генеральная ассамблея европейской гимнастики проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси вернуться к официальным соревнованиям по европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG», – говорится в сообщении европейской организации.

Ранее FIG приняла решение допускать к соревнованиям спортсменов из Беларуси и России в нейтральном статусе.

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