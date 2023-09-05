Последнее обновление: 05.09.2023 11:00

Пловцам из Беларуси и РФ запретят общаться со СМИ

Российские и белорусские спортсмены, которые получат право участвовать в международных стартах по водным видам спорта, лишатся возможности взаимодействовать со СМИ во время соревнований.

Об этом говорится в перечне критериев, обнародованных Международной федерацией плавания.

Спортсменам и членам их делегаций не разрешат проходить через смешанную зону (где они пересекаются с журналистами), принимать участие в пресс-конференциях и давать СМИ интервью, передает Интерфакс

Ранее World Aquatics (международная федерация плавания) заявила о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям по водным видам спорта, но только в нейтральном статусе и в индивидуальных стартах.

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