Пловцам из Беларуси и РФ запретят общаться со СМИ

Российские и белорусские спортсмены, которые получат право участвовать в международных стартах по водным видам спорта, лишатся возможности взаимодействовать со СМИ во время соревнований.

Об этом говорится в перечне критериев, обнародованных Международной федерацией плавания.

Спортсменам и членам их делегаций не разрешат проходить через смешанную зону (где они пересекаются с журналистами), принимать участие в пресс-конференциях и давать СМИ интервью, передает Интерфакс

Ранее World Aquatics (международная федерация плавания) заявила о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям по водным видам спорта, но только в нейтральном статусе и в индивидуальных стартах.