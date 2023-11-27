Центробанк РФ с января возобновит операции на внутреннем валютном рынке

Банк РФ с января 2024 года возобновит операции на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году», - говорится в сообщении.

В течение 2024 года ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций Банка России будет определяться исходя из сальдо следующих величин:

Регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем указанных операций определяется и ежемесячно публикуется Минфином России в установленном порядке.

Разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год. Ежедневный сальдированный объем покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней).

Осуществленного в течение II полугодия 2023 года — I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях. Ежедневный объем указанных операций в каждом полугодии (без сдвига на 1 месяц вперед, то есть с 09.01.2024 по 30.06.2024 и с 01.07.2024 по 31.12.2024) рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие (то есть за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года соответственно) на 6 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней).

Окончательный расчет итогового ежедневного нетто-объема операций Банка России на внутреннем валютном рынке в январе 2024 года будет представлен Банком России в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года с учетом информации Минфина России об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.