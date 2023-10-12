Власти РФ вернули обязательную продажу валютной выручки для крупных экспортеров

Российские власти вводят для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательство продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.

Указом "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" утвержден список компаний, на которых распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.

Процент валюты, который будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России. Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

Правительству предписывается в семидневный срок принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в перечень.

Также указом вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования, сообщила пресс-служба правительства.

В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", говорится в сообщении.

"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приведены в сообщении.