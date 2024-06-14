Банк России отменил утренние торги на "Мосбирже"

Банк России отменяет утренние торги на "Мосбирже". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", - говорится в сообщении ЦБ.

Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

Ранее в отношении "Мосбиржи" были введены санкции, в результате чего на площадке были прекращены торги долларом и евро.