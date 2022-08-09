ЦБ России разъяснил новый указ о валютных ограничениях

Российские банки могут приостановить свои обязательства перед клиентами в иностранной валюте, если денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года.

При этом норма касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщает РБК со ссылкой на комментарий Банка РФ подписанного в понедельник указа о временных ограничениях операций с иностранной валютой.

«То есть приостановлены могут быть операции с «новыми» деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что введение таких мер направлено на стимулирование бизнеса «не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки». Из-за блокировки корсчетов и заморозки остатков денежных средств на них банки не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена, разъяснил регулятор.

По словам представителя ЦБ, банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. «Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.