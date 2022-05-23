В Кремле следят за динамикой курса российского рубля

Тема динамики курса рубля постоянно обсуждается на профильных совещаниях у Путина, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в целом меры кабмина и Банка России позволяют поддерживать макростабильность финансовой системы страны.

Заметив, что по данному вопросу не хотел бы "подменять собой правительство или Центробанк", представитель Кремля сказал: "Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит".

"Президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", - подчеркнул пресс-секретарь.