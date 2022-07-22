Россия в сентябре продлит валютные ограничения

Центробанк России в сентябре будет вынужден продлить валютные ограничения, введенные в марте, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты нет, передает Интерфакс.

«К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем... И поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта»,— сообщила Набиуллина.

Она пояснила, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты остаются в силе, и при этом банки в РФ должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс.