Путин создал группу по валютному регулированию и международным расчетам

Путин поручил образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов.

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом 9 мая, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Межведомственную группу, согласно распоряжению, возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин, в ее состав войдут председатель Банка России Эльвира Набиуллина (по согласованию), министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, главы ФНС, ФТС, Росфинмониторинга, заместители министров сельского хозяйства, промышленности и торговли, иностранных дел, энергетики, представители ряда других ведомств.

Согласно утвержденному положению, межведомственная рабочая группа будет "координационным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, Банка России, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов".

Одной из задач группы станет "разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных иностранных государств и с дружественных территорий, в том числе в российских рублях или национальных валютах таких государств и территорий, и контроль за реализацией этого плана".

Одновременно группа разработает второй план формирования инфраструктуры международных расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из стран, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, передает Интерфакс.

Рабочая группа должны будет выработать по каждому из этих двух планов порядок расчетов с торговыми партнерами, включая решение вопросов проведения операций торгового финансирования.

Еще одной задачей группы станет "выработка мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке".

Кроме того, рабочая группа будет вырабатывать меры государственной политики, направленные на "снижение рисков, связанных с приостановлением операций с иностранными активами РФ; на обеспечение соответствия структуры платежного баланса целям стабильного экономического развития".