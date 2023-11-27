В МОТ назвали самые опасные профессии

Ежегодно около трех миллионов мужчин и женщин погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или из-за связанных с трудовой деятельностью заболеваниями. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), представленном на 23-м Всемирном конгрессе по охране труда в Сиднее.

Самые опасные профессии — сельское хозяйство и строительство, лесное хозяйство и рыболовство.

Согласно докладу, сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные заболевания являются причиной трех четвертей смертей, относящихся к трудовой деятельности.

Уровень смертности среди мужчин более чем вдвое выше, чем среди женщин, констатируют в МОТ.

МОТ регулярно обновляет данные о числе жертв несчастных случаев на рабочих местах и статистику профессиональных заболеваний.