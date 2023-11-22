Последнее обновление: 22.11.2023 13:08

Российский «минер» 450 объектов в Беларуси осужден на 2,5 года

В результате проведенных мероприятий в г. Омске задержан гражданин России, 2004 года рождения, осуществивший в марте - мае 2021 г. массовую рассылку угроз в адрес о минировании, сообщила ФСБ РФ.

По данным ведомства, он осуществил «минирование» 395 объектов в 37 регионах России, а также 450 объектов в Беларуси.

«…лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей», - говорится в сообщении ФСБ.

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