Последнее обновление: 25.08.2021 11:42

Генпрокуратура РБ выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Генпрокуратура Беларуси выдала России гражданина 1990 года рождения для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Уголовное дело в обвиняемого расследовало управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«По материалам дела ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в сентябре 2018 года в г.Хасавюрте передал своему знакомому денежные средства, которые предполагалось перевести международной террористической организации «Исламское государство» для приобретения оружия и обмундирования, необходимых ее организованным группам и незаконным вооруженным формированиям», - говорится в сообщении.

«Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и избрали в отношении его меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники Гомельского РОВД задержали Н. на территории Беларуси, а прокуратура Гомельского района применила к нему меру пресечения в виде заключения под стражу», - также сказано в сообщении.

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