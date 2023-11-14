Турция рекордно увеличила импорт нефти из РФ

Импорт Турцией российской нефти марки Urals в этом месяце приближается к рекордно высокому уровню.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров, а также фондовой биржи и финансовой информационной компании (LSEG).

Трейдеры ожидают, что поставки нефти марки Urals в Турцию в этом месяце вырастут выше октябрьских 1,4 млн тонн и превысят исторический пик октября 2022 года в 1,43 млн тонн.

По данным LSEG, Турция приобрела более 800 тысяч тонн нефти марки Urals из российских портов в период с 1 по 15 ноября, что на 200 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период октября.

Турция увеличила импорт дешевой российской нефти после того, как ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, заключил соглашение с российским "Лукойлом" о срочных поставках этого сорта.

"Лукойл" начал поставлять Urals на STAR в октябре и, как ожидается, в этом месяце поставит около 100 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно половине мощности завода.