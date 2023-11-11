Последнее обновление: 11.11.2023 17:25

Российский Газпромбанк может попасть под санкции ЕС

Газпромбанк может попасть под ограничения со стороны Евросоюза. Такое предложение включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций ЕС, которую Европарламент уже одобрил, пишет Forbes.

Голосование по этому вопросу проводилось путем поднятия руки, в связи с чем невозможно подсчитать, сколько именно парламентариев поддержали идею, рассказал сотрудник пресс-службы Европарламента Виктор Альмквист. Имеет ли какую-либо юридическую силу предложение ввести санкции против Газпромбанка и когда оно может быть реализовано, Альмквист не уточнил.

Согласно самой резолюции, ЕС хочет наложить ограничения на дочерние компании Газпромбанка, членов его совета директоров и руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против всех крупнейших нефтяных компаний РФ, полностью закрыть рынок ЕС для российского ископаемого топлива, запретить импорт российского газа, а также продажу и огранку алмазов российского происхождения.



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