Последнее обновление: 02.05.2024 13:16

США включили в санкционные списки около 30 IT-компаний РФ

Около 30 российских IT-компаний включены в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения, следует из сообщения на сайте Минфина США.

Основанием для включения этих компания в санкционные списки названа их работа в технологическом секторе экономики на российский ОПК и вооруженные силы.

Как сообщалось, 1 мая власти США ввели новые санкции в отношении примерно 300 физических и юридических лиц, преимущественно, российских.

Помимо IT-компаний под санкции попали также автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, "Фрязинский завод мощных транзисторов", авиакомпания "Победа", "Сибантрацит", и пр.

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