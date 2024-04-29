Последнее обновление: 29.04.2024 13:06

ЕАБР заметил замедление роста зарплат в промышленности Беларуси

Аналитики ЕАБР утверждают, что рост зарплат в Беларуси остается на высоком уровне, но заметили замедление этого роста в промышленности.

Реальная заработная плата в Беларуси в марте выросла на 12,8% по сравнению с мартом 2023 года.

«В Беларуси рост заработной платы остается на высоком уровне, что способствует расширению потребительской активности населения. …При этом наблюдается некоторое замедление роста реальных заработных плат в промышленности до 10,1% в марте с 15,3% в феврале», - говорится в комментарии ЕАБР.

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