ЕАБР заметил замедление роста зарплат в промышленности Беларуси

Аналитики ЕАБР утверждают, что рост зарплат в Беларуси остается на высоком уровне, но заметили замедление этого роста в промышленности.

Реальная заработная плата в Беларуси в марте выросла на 12,8% по сравнению с мартом 2023 года.

«В Беларуси рост заработной платы остается на высоком уровне, что способствует расширению потребительской активности населения. …При этом наблюдается некоторое замедление роста реальных заработных плат в промышленности до 10,1% в марте с 15,3% в феврале», - говорится в комментарии ЕАБР.