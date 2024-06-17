Последнее обновление: 17.06.2024 11:36

В Беларуси во втором полугодии планируется повышение зарплат

В Беларуси во втором полугодии 2024 года планируется повышение зарплат. Об этом в интервью на гостелеканале сообщила глава Минтруда Наталия Павлюченко.

Она напомнила, что с начала текущего года была повышена базовая ставка до 250 рублей более чем на 6%. В первом полугодии возросли объемы стимулирующих выплат для кадров бюджетной отрасли. На это было заложено свыше 1,6 млрд рублей. До конца года будет реализован очередной этап повышения зарплат. Он также будет связан с ростом ставки.

Помимо этого, Минтруда и Минобразования для некоторых работников своих отраслей увеличат размеры доплат.

За более чем год действия указа о том, что Департамент госинспекции труда имеет право взыскивать задолженности по оплате труда сотрудников, удалось получить от 6 млн рублей для 4,6 тысячи человек. Сейчас прорабатывается возможность вновь повысить пенсии. После первого повышения в этом году номинальные выплаты стали больше примерно на 18%.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование