В Беларуси во втором полугодии планируется повышение зарплат

В Беларуси во втором полугодии 2024 года планируется повышение зарплат. Об этом в интервью на гостелеканале сообщила глава Минтруда Наталия Павлюченко.

Она напомнила, что с начала текущего года была повышена базовая ставка до 250 рублей более чем на 6%. В первом полугодии возросли объемы стимулирующих выплат для кадров бюджетной отрасли. На это было заложено свыше 1,6 млрд рублей. До конца года будет реализован очередной этап повышения зарплат. Он также будет связан с ростом ставки.

Помимо этого, Минтруда и Минобразования для некоторых работников своих отраслей увеличат размеры доплат.

За более чем год действия указа о том, что Департамент госинспекции труда имеет право взыскивать задолженности по оплате труда сотрудников, удалось получить от 6 млн рублей для 4,6 тысячи человек. Сейчас прорабатывается возможность вновь повысить пенсии. После первого повышения в этом году номинальные выплаты стали больше примерно на 18%.