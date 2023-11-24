Последнее обновление: 24.11.2023 18:05

Средняя зарплата в Беларуси в октябре 2023 года выросла на 31,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2023 года составила 1971,2 рубля и выросла на 31,4 рубля по сравнению с сентябрем.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в октябре 2023 года выросла на 15,9% к октябрю 2022 года. За январь-октябрь 2023 года рост зарплаты составил 10,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за октябрь составила 2661,9 рубля, Минской области – 1968,5 рубля, в Гомельской – 1792,9 рубля, Гродненской -1779,2 рубля, Брестской – 1745,8 рубля, Витебской – 1654,8 рубля, Могилевской – 1647,5 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6893 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 5577,3 рубля, на третьем – «горнодобывающая промышленность» – 3825,4 рубля.

Меньше всего начислено в октябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 1020,1 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1110,9 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1137,2 рубля.

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