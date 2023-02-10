Лукашенко назвал торговые сети с высокими зарплатами руководства

Лукашенко сегодня на совещании озвучил названия торговых сетей, в которых соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации превышает соотношение 1 к 8.

"Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, "БелВиллесден" ("ГИППО"), коэффициент составил аж 67, "Евроторг" - почти 42, "Доброном" - 12. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?", - заявил Лукашенко.

По завершении совещания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что в целом ряде случаев зарплаты у руководства торговых сетей как росли, так и растут. "Они в прошлый раз, я озвучивал цифры, были большие. То сейчас… Например, если у человека была зарплата Br148 тыс., то сейчас она Br193 тыс. У некоторых зарплаты скакнули в 4 раза. У некоторых в два раза. Кто-то получает Br147 тыс., кто-то Br98 тыс., кто-то Br36 тыс. А Br36 тыс. на фоне Br193 тыс. кажется уже и не такой высокой цифрой», - сообщил чиновник (цитата БЕЛТА).

"Если бы был соответствующий рывок и по зарплатам служащих, но этого не происходит. А если брать экономический итог работы сетей, то в принципе за прошлый год по прибыли они сработали в два раза больше, чем в 2021 году. То есть ресурсы у них есть", - констатировал председатель КГК.

"Если брать зарплату кассиров, то это Br800-1200. И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть. Этот вопрос социальной справедливости … должен быть решен", - подчеркнул Герасимов.

Он также отметил, что соотношение зарплат в промышленности в Беларуси установлено на уровне 1 к 8.

"Вот что-то аналогичное должно быть и у них (в торговле). Или же идти по пути других стран, когда облагаются сверхдоходы большим налогообложением. Сейчас мы в ближайшее время выработаем эти пути. Плюс было поручение, что сети должны нести какую-то социальную нагрузку. Вот у нас, например, с Минздравом есть определенные задумки. Это было бы благое дело", - резюмировал Герасимов.