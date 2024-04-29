Последнее обновление: 29.04.2024 13:06

Налоговики напомнили о новых правилах отчетности ИП с 1 июля

Министерство по налогам и сборам РБ предупреждает, что с 1 июля 2024 года вводится обязанность для всех индивидуальных предпринимателей предоставлять налоговую отчетность в виде электронного документа.

«С 1 июля 2024 года налоговые декларации (расчеты), поданные в письменной форме плательщиками, обязанными представлять их в виде электронного документа, не будут считаются представленными», - говорится в сообщении МНС.

Предоставление отчетности в электронной форме требует получения электронной цифровой подписи.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование