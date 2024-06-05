Налоговики временно разрешили ИП сдавать декларации на бумаге после 1 июля

Налоговые инспекции после 1 июля будут временно принимать налоговые декларации на бумаге, сообщила пресс-служба МНС.

Ранее сообщалось, что с 1 июля ИП обязали предоставлять налоговые декларации в виде электронного документа, что требует сертификата электронной цифровой подписи.

Продление приема деклараций на бумаге МНС объясняет «загруженностью регистрационных центров» и «многочисленными обращениями, поступающими от индивидуальных предпринимателей, о затруднениях по выполнению в таких условиях обязанности представления налоговых деклараций в виде электронного документа».

«Принято решение, что представленные ИП налоговые декларации (расчеты) на бумажном носителе после 1 июля 2024 года будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Кроме того, МНС предоставило возможность для ИП работать в личном кабинете плательщика и направлять электронные документы с использованием идентификационной карты (ID-карты) без дополнительного атрибутного сертификата.