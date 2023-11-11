Италия определилась с датами и местом саммита G7 в 2024 году

Саммит "Группы семи" в 2024 году, когда в объединении будет председательствовать Италия, состоится с 13 по 15 июня в регионе Апулия на севере страны. Об этом в пятничном обращении заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

"Главным событием итальянского председательства в G7 будет саммит лидеров, который состоится 13-15 июня в отеле Borgo Enazia в Апулии", – заявила Мелони.

Она отметила, что темы Африки и миграции будут одними из центральных во время председательства Италии в "Группе семи".

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Отметим, что отель Borgo Enazia, расположенный на побережье Адриатического моря, известен тем, что в 2012 году здесь состоялось бракосочетание американского исполнителя Джастина Тимберлейка с актрисой Джессикой Биль.

В 2023 году в G7 председательствует Япония.