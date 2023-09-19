Главы МИД G7 проведут следующую встречу в Токио 7-8 ноября

Главы МИД стран G7 на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Японии.

"Следующая встреча глав внешнеполитических ведомств семерки состоится 7-8 ноября в Японии", - сказал представитель министерства.

По его словам, встреча будет очной.

На переговорах в Нью-Йорке главы МИД G7 вновь раскритиковали действия России в Украине, договорились продолжить всестороннюю поддержку Киева и отметили необходимость скорейшего возобновления действия зерновой сделки. Они в очередной обвинили Россию в ядерной риторике и назвали ее неприемлемой.

Япония в мае этого года уже провела саммит в Хиросиме. Главы внешнеполитических ведомств G7 в феврале встречались в Германии, в апреле - в городе Каруидзава, в июне - в Великобритании.