Повышенную коммуналку уехавшим за границу и «тунеядцам» пересчитают задним числом

Совмин Беларуси распорядился задним числом пересчитать повышенную коммуналку «тунеядцам» и уехавшим за границу гражданам.

«При пересмотре сформированных за прошлые периоды списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике… и списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, … осуществляется перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги... по тарифам (ценам) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», - говорится в постановлении Совмина №756 от 1 ноября 2023 года.

Этим же документом предписано постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения «пересматривать списки трудоспособных граждан и … выехавших за пределы Республики Беларусь, … путем включения в них трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в соответствии с законодательством, действовавшим на дату формирования таких списков».

«В случае выявления трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые подлежали включению в списки за прошлые периоды, такие списки пересматриваются в соответствии с законодательством, действовавшим на дату их формирования. При этом учитываются все периоды формирования, начиная с месяца, с которого указанные граждане подлежали включению в списки за прошлые периоды», - также сказано в документе.