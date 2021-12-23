Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2022 году подорожают на $5

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Беларуси в 2022 году будут повышаться в два этапа в пределах $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг.

С 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, повысятся на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92); с 1 июня будут повышены тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 3,04 рубля (в эквиваленте на $1,08), следует из указа №507 от 23 декабря 2021 года.

В 2022 году безналичные жилищные субсидии будут предоставляться гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.